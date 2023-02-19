GALATASARAY HABERLERİ - Yıldızlar karması Galatasaray! İşte Okan Buruk'un yeni 11'i

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip bu dönemde 3 takviye yaptı. Cimbom, kadrosuna Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kattı. Sol bek bölgesine ise Sam Adekugbe'yi Hatayspor'dan kiraladı. Sezon sonunda şampiyonluğu kucaklamak isteyen sarı-kırmızılıların ilk 11'i değişti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2023- 06:40