Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. Yılında şampiyonluğa ulaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Yıldızlar karması Galatasaray! İşte Okan Buruk'un yeni 11'i
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip bu dönemde 3 takviye yaptı. Cimbom, kadrosuna Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kattı. Sol bek bölgesine ise Sam Adekugbe'yi Hatayspor'dan kiraladı. Sezon sonunda şampiyonluğu kucaklamak isteyen sarı-kırmızılıların ilk 11'i değişti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sezon başında birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde başta istikrarsız bir grafik çizse de toparlandı ve Süper Lig'e tam anlamıyla damgasını vurdu.
Üst üste 12. galibiyetine imza atan ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 9'a çıkartan Aslan, ara transfer dönemini de boş geçmedi.