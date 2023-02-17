Galatasaray Adekugbe'nin lisansını çıkardı!
Galatasaray, uzun süredir gündemde olan sol bek transferini Hatayspor'da forma giyen Kanadalı sol bek Sam Adekugbe ile doldurdu. Sarı-kırmızılılar oyuncunun lisansını çıkardı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.02.2023- 14:51
Sarı-kırmızlı ekip, deprem felaketi sebebiyle Hatayspor'dan kiraladığı oyuncuyu bir sonraki resmi maçta oynatabilecek. TFF'nin aldığı kararla Hatayspor ve Gaziantep FK'dan alınan oyuncular yabancı sınırına dahil olmayacak.
Adekugbe, bu sezon Hatayspor formasıyla çıktığı 19 resmi maçta gol veya asist katkısı yapamadı.