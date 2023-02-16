Süper Lig ekibi Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyordu.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da kaleye sürpriz aday!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'i bir süredir gündemine almıştı. Bu transferde istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar şimdi de listesine sürpriz bir ismi ekledi. İşte son detaylar...
Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa ile anlaşan Günay'ın ardından alternatif bir isme yöneldi.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, ligden çekilen bir diğer takım olan Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler için görüşmelere başladı.