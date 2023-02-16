TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Lucas Torreira kararı! Sözleşmesi...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı. Bu transferlerden biri ise Arsenal'den takıma dahil edilen Lucas Torreira'ydı. Sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesiyle ilgili önemli bir karar aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)