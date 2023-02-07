Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferinde mutlu sona ulaştı.
TRANSFER HABERİ: Nicolo Zaniolo Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Galatasaray Nicolo Zaniolo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, Roma'nın yıldızını transfer ederek kadrosunu iyice güçlendirdi. Cimbom'un yeni süper starının İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de engel tanımayan ve üst üste 12. galibiyetini alarak şampiyonluğa koşan Cimbom, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip bir bomba daha patlattı.