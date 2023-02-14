Galatasaray'da o tablo değişti! Nicolo Zaniolo ligin zirvesinde

Galatasaray'da yaz transfer döneminden bu yana kadroya katılan isimlerle birlikte takım değeri bir hayli yükseldi. Sarı kırmızılılar son olarak yaptığı Nicolo Zaniolo hamlesiyle değerini katladı. Diğer yandan İtalyan yıldız, dev piyasa değeriyle o listede zirvede yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 06:40