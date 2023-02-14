Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ın kadro değeri 100 milyon Euro'nun altına inmişti.
Galatasaray'da o tablo değişti! Nicolo Zaniolo ligin zirvesinde
Galatasaray'da yaz transfer döneminden bu yana kadroya katılan isimlerle birlikte takım değeri bir hayli yükseldi. Sarı kırmızılılar son olarak yaptığı Nicolo Zaniolo hamlesiyle değerini katladı. Diğer yandan İtalyan yıldız, dev piyasa değeriyle o listede zirvede yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Başkanlığa gelen Dursun Özbek, yıldızlarla dolu takım kurdu.
Lig ve kupada 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, çifte şampiyonluk havasına girdi.