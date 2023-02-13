2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Nicolo Zaniolo'nun annesi İtalyan basınına konuştu! "Galatasaray'da küllerinden doğacak"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak ve taraftarını mutlu etmek isteyen Galatasaray, devre arasında Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırdı. 2 isimle yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı. İtalyan oyuncunun annesi, ülkesinin basınına transfer sürecini anlattı ve birçok bilinmeyeni ifade etti. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maç olmak üzere toplam 15 maçlık galibiyet serisi oluşturdu.
Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte mutlu sonla sezonu bitirmek isteyen Aslan, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.