GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngiliz basını açıkladı! Galatasaray'a bir yıldız daha

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngiliz basını açıkladı! Galatasaray'a bir yıldız daha

Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'de forma giyen yıldız ismi listesine aldı. Cimbom, transferi tamamlayarak hücum hattını kusursuz bir hale getirmek istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 18:32 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023- 18:35