Galatasaray'da transfer süreci devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İngiliz basını açıkladı! Galatasaray'a bir yıldız daha
Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'de forma giyen yıldız ismi listesine aldı. Cimbom, transferi tamamlayarak hücum hattını kusursuz bir hale getirmek istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip savunma hattına Kaan Ayhan'ı takviye etti.
Cimbom, milli yıldızı 400 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı.