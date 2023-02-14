Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'a kötü haber! Rus ekibi kabul etse de...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, harekatı hızlandırdı. Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Orta sahaya takviye yapmayı hedefleyen Cimbom, görüştüğü isimden kötü haber aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un talimatı ile çalışmalarına devam ediyor.
Bu yüzden sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek istiyor.