Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom onu da listeye ekledi! Son aday Adekugbe
Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı aldı. Ligin diğer ekipleri ise bu 2 takıma destek olmak için bazı oyuncuları sezon sonuna kadar kadrolarına katacak ve ligden çekilen kulüplerin mali bilançoları rahatlayacak. Galatasaray, Hatayspor'un sol bekini kadrosuna katmaya yakın. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip savunma hattına Kaan Ayhan'ı monte etti.
Milli oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı.