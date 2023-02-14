GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom onu da listeye ekledi! Son aday Adekugbe

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilme kararı aldı. Ligin diğer ekipleri ise bu 2 takıma destek olmak için bazı oyuncuları sezon sonuna kadar kadrolarına katacak ve ligden çekilen kulüplerin mali bilançoları rahatlayacak. Galatasaray, Hatayspor'un sol bekini kadrosuna katmaya yakın. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 06:40