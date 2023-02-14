Emre Aşık'tan depremzedeler için bağış!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Aşık, depremzedelere destek amacıyla 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye hediye etti.
Galatasaray'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek amacıyla Nef Stadyumu'nda yürüttüğü yardım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Emre Aşık da katıldı. Aşık, stadyumdaki yardım merkezine gelerek malzemelerin paketlenmesine destek verdi.
Eski milli futbolcu, ayrıca açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılılar tarafından düzenlenecek müzayedeye 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını hediye etti.
Eski futbolcumuz Emre Aşık, stadyumumuzdaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 14, 2023
Emre Aşık, ayrıca açık artırma ile satılması amacıyla Dev Müzayede iş birliği ile düzenlenecek müzayedemize de 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takımımızın formasını hediye etti. pic.twitter.com/rpnJmOmmpP