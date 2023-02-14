Emre Aşık'tan depremzedeler için bağış!

Galatasaray'ın depremzedelere yardım için maddi/manevi değeri bulunan eşyaların, Dev Müzayede iş birliği ile gerçekleştirilecek müzayede için Nef Stadyumu'nda teslim edilebileceğini duyurmasının ardından, bu çağrıya Emre Aşık kayıtsız kalmadı. Eski milli oyuncu, 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye hediye etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Aşık, depremzedelere destek amacıyla 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye hediye etti.

Galatasaray'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek amacıyla Nef Stadyumu'nda yürüttüğü yardım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Emre Aşık da katıldı. Aşık, stadyumdaki yardım merkezine gelerek malzemelerin paketlenmesine destek verdi.

Eski milli futbolcu, ayrıca açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılılar tarafından düzenlenecek müzayedeye 2002 Dünya Kupası'nda giydiği A Milli Takım formasını hediye etti.