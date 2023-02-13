TFF, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından önemli kararlar almaya devam ediyor.
Galatasaray'dan transferde Papy Djilobodji sürprizi!
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Kaan Ayhan ve Zaniolo'yu renklerine bağladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da Gaziantep FK'nın Senegalli oyuncusu Papy Djilobodji gündeme geldi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Deprem felaketini en derinden yaşayan iki kulüp Gaziantep FK ve Hatayspor, Süper Lig'den çekilirken TFF, iki takımın yabancı oyuncularıyla ilgili açıklamada bulundu.
Buna göre, Süper Lig ekipleri, ligden çekilme kararı alan kulüplerden yabancı futbolcu transfer etmeleri halinde, yabancı oyuncu kuralına ek olarak 2 ismi daha müsabaka kadrosuna yazabilecek.