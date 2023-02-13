BİRÇOK İSİM ARASINDAN SEÇİLDİ

İlk günden itibaren depremin yaralarını sarmak için aktif rol oynayan Galatasaray Kulübü'nde hem ligden çekilen takımlara maddi destek olmak hem de eksik olan bölgelerine takviye yapmak için ne gibi çalışmalar yapılabileceği görüşüldü.