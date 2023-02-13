Galatasaray'dan transferde Günay Güvenç ve Sam Adekugbe hamlesi!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti. Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte ipi göğüslemek isteyen sarı-kırmızılı takım, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ligden çekilirken, Cimbom bu 2 takımdan kaleci Günay Güvenç ve sol bek Sam Adekugbe'yi gözüne kestirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2023- 11:43