Roma'dan Zaniolo'yu transfer ederek Avrupa çapında tüm dikkatleri üzerine çeken Galatasaray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom yıldıza doymuyor! Yeni rota Brezilya
Devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, yıldıza doymuyor. Orta sahaya transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip rotasını Brezilya'ya çevirdi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Liverpool'dan Naby Keita'yı alma planı gerçekleşmeyen sarı-kırmızılı takım, Flamengo'da gözden düşen Arturo Vidal'a yöneldi.