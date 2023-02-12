Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi Mertens takımda kalıyor! Opsiyon devreye girecek
Galatasaray'a geldiği günden itibaren performansı ile beklentileri karşılayan Dries Mertens takımda kalıyor. 35 yaşında olmasına karşın ligin en iyi isimlerinden biri olan Belçikalı yıldızın opsiyonu devreye girecek. İşte haberin detayları | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip devre arası transfer döneminde kadrosuna Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Cimbom, Kaan Ayhan'ı Sassuolo'dan kadrosuna kattı.