GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un vazgeçilmezi Mertens takımda kalıyor! Opsiyon devreye girecek

Galatasaray'a geldiği günden itibaren performansı ile beklentileri karşılayan Dries Mertens takımda kalıyor. 35 yaşında olmasına karşın ligin en iyi isimlerinden biri olan Belçikalı yıldızın opsiyonu devreye girecek. İşte haberin detayları | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2023- 06:40