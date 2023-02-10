Mertens ve Icardi'den sonra bir başka dünya yıldızı Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam edecek.
Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Torreira satılırsa A planı hazır
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürerken, flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom, İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira'nın takımdan ayrılması durumunda alternatifini belirledi. İşte o isim... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulüp sezon sonu için Liverpool'dan Naby Keita'yı ciddi biçimde gündemine dahil etti.
Sabah'ın haberine göre; Milan başta olmak üzere İtalya'dan teklifler alan Lucas Torreira'ya alternatif aramaya başlayan Galatasaray, Liverpool ile sözleşmesini uzatmayan Keita'yı gözüne kestirdi.