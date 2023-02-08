Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombayı patlattı ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de bombayı patlattı ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
7 Şubat Salı günü TSİ 16.15'te ailesiyle birlikte Milano'daki Linate Havalimanı'na giden Zaniolo, İstanbul uçuşu öncesi menajeriyle birlikte özel jet önünde kameralara poz verdi.
Ünli İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medyadan bu kareyi paylaşarak, İtalyan devi Milan ve İngiliz ekibi Bournemouth'un da peşinde olduğu Zaniolo'nun transferi sonlandırmak için İstanbul'a doğru yola çıktığını belirtti.
DÖRT BUÇUK YILLIK SÖZLEŞME
23 yaşındaki İtalyan on numara ile 4 buçuk yıllık anlaşmaya varan Galatasaray, sözleşmeyi de hazırladı.
4 aylık süreçte 1.5 milyon Euro kazanacak Zaniolo'ya önümüzdeki sezon 3.5 milyon Euro verilecek.
İtalyan devi Roma ile 15 milyon Euro civarı bir rakama anlaşma yapıldığı bildirildi.
BONSERVİS ÖDEME PLANI 3-4 YILLIK
Bu bonservise hem oyuncu hem de kulüp performansına göre 5-6 milyon Euro arasında bonuslar eklenecek.
Roma'ya uzun vadeli 3-4 yıllık bir ödeme planı hazırlayan Galatasaray, sezon sonunda yapacağı oyuncu satışına güveniyor.
Victor Nelsson'un 20 milyon Euro üzerinde bir rakama satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sacha Boey de sezon sonunda Avrupa yolcusu. Torreira için İtalyan kulüpleri masada. Kerem'i devler takibe devam ediyor. Oyuncu satışları ile Zaniolo'nun finansmanı sağlanacak.
ÇİZME'DEN 'İTALYAN KOLONİSİ' BENZETMESİ!
La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in Serie A'da forma giymiş futbolcuları transfer ederek İstanbul'da bir İtalyan kolonisi kurduğunu yazdı.
Haberde "Yatırımlar, projeler, ödeme garantili maaşlar… Icardi'nin golleri, Mertens'in asistleri… İşte Zaniolo'yu İstanbul'da bekleyen ortam… İstanbul'da onu büyük bir arkadaş topluluğu bekliyor. Artık Roma dönemini kapatıp Boğaz devrini açıyor" ifadeleri kullanıldı.
ÇİFTE SAKATLIK GEÇİRDİ
Zoniolo 128 resmi maçta Roma formasını giyerken 24 gol ve 18 asistle skora toplam 42 kez katkı sağladı.
Ardından, sağ diz çapraz bağında (Ocak 2020'de) ve solda (Eylül 2020'de) çifte sakatlık geçirdi.
2021/2022 sezonunda Zaniolo iki sezonda lig, İtalya Kupası ve Konferans Ligi arasında 10 gol kaydetti.