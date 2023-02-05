Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan Philippe Coutinho bombası! Cimbom transferde durmuyor
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Bir yandan şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumak isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer harekatını sürdürüyor. Cimbom'un transfer gündemiyle ilgili İngiltere'den bomba bir haber geldi. Aslan'ın, Sambacı yıldız Philippe Coutinho için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde ilk sırada yer alıyor.
Cimbom bu sezon Okan Buruk yönetiminde aldığı sonuçlarla büyük takdir topladı.