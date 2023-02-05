Galatasaray'dan Philippe Coutinho bombası! Cimbom transferde durmuyor

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Bir yandan şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumak isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer harekatını sürdürüyor. Cimbom'un transfer gündemiyle ilgili İngiltere'den bomba bir haber geldi. Aslan'ın, Sambacı yıldız Philippe Coutinho için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 11:33 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023- 11:42