Galatasaray Trabzonspor maçında şok sakatlık! Oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 80. dakikasında Fernando Muslera ile Marc Bartra, pozisyonda karşı karşıya geldi. Tecrübeli file bekçisi yaşanan pozisyonda sakatlık geçirdi. Muslera, karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna devam edemedi ve yerini Okan Kocuk'a bıraktı. İşte Muslera'nın sakatlandığı pozisyon. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 20:53 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023- 21:01