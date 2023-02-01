Galatasaray, 20 yaşındaki defans oyuncusu Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç transferde 20 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akademimizden yetişen futbolcumuz Metehan Baltacı'nın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.





