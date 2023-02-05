Galatasaray Trabzonspor maçında penaltı kararı verildi! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin 51. dakikasında Trezeguet, Trabzonspor ceza sahası içerisinde Yunus Akgün'e müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler, pozisyondan sonra penaltı düdüğünü çaldı. İşte o pozisyon. | Galatasaray Trabzonspor haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 20:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023- 20:30
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin 51. dakikasında Trezeguet, Trabzonspor ceza sahası içerisinde Yunus Akgün'e müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler, pozisyondan sonra penaltı düdüğünü çaldı.
Topun başına geçen Mauro Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.