Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray’da Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci transferi gündemde! İşte hedefteki isim
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de lider olan sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor. Cimbom'da Trabzonspor maçında Fernando Muslera'nın sakatlık geçirmesinin ardından kaleci transferi gündeme alındı. İşte Galatasaray'ın Uruguaylı kalecinin yerine düşündüğü isim... (GS spor haberi)
Süper Lig'de 8 Şubat Çarşamba günü transfer dönemi sona erecek.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.