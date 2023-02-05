Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 21. mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Takımımızın reaksiyon vermesi ve inançlı olmasını gösterir, sonradan gelip kazanmak. Oyuna da çok erken gol yemenin telaşıyla başladık. Ayağımızdaki topları verdik sürekli, hava şartları da etkiledi.

Devre arasında da söyledim ''ayağımızda tutarsak topu, pozisyona gireriz'' diye. Bunu uyguladık. Yunus Akgün oyuna dahil oldu ve etkili oyun sergiledi. Barış Alper iyi niyetli oyun sergiledi, ilk yarıda takım olarak kötüydük.

Çok fazla pozisyona girdik, rakip ceza sahasına girdik. Maçı erken bitirebilirdik. Farklı da bitebilirdi. Trabzonspor'un çift forvetle oynaması ve hava toplarını alması maçı dengeledi.

Stadımız 100 bin kişi olsa 100 bin kişi gelirdi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, bu havada burada oldukları için.

Biz çok geniş bir ekibimiz, Florya'da kalabalık bir ekip var. Bu rekor sadece benim değil, Galatasaray camiasının bir başarısı. Çok fazla emek veriyor herkes. İnşallah çok daha galibiyet alırız. Şampiyon olmak için kazanmamızın gerektiğini biliyoruz.

MUSLERA'NIN SAKATLIĞI HAKKINDA KONUŞTU!

Fernando Muslera'nın ayağında ağrı var, net bir darbe aldı ayağına. Bizim için çok önemli bir isim. Türkiye için önemli bir isim. Darbenin ne getirdiğini tam olarak bilmiyoruz.

ZANIOLO SÖZLERİ...

Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Kadromuzda görmek isteriz. Şu an bu transferdeki durumu bilmiyorum.