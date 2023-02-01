Galatasaray Seferovic ve Van Aanholt ile yollarını ayırdı.
Galatasaray'da Luka Jovic endişesi! Transferde Wanda Nara detayı
Galatasaray, Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin bitmesinin ardından gaza bastı. Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, santrfor transferi için harekete geçti. Cimbom, Fiorentina'da forma giyen Luka Jovic'i gündemine almıştı. Ancak transferde 'Wanda Nara' endişesi yaşanıyor İşte ayrıntılar.. Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.
Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasıyla birlikte sarı kırmızılılar golcü oyuncu hamlesi için nabız yokluyor.