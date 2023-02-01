Galatasaray'da Luka Jovic endişesi! Transferde Wanda Nara detayı

Galatasaray, Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin bitmesinin ardından gaza bastı. Haris Seferovic ve Patrick Van Aanholt ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, santrfor transferi için harekete geçti. Cimbom, Fiorentina'da forma giyen Luka Jovic'i gündemine almıştı. Ancak transferde 'Wanda Nara' endişesi yaşanıyor İşte ayrıntılar.. Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2023- 15:24