Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor...
Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Kaan Ayhan'ın yanına...
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Cimbom, Kaan Ayhan transferinin ardından flaş bir ismi daha gündemine aldı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızı takım son olarak Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.
Aslan'dan sürpriz bir hamle daha geliyor. İşte detaylar...