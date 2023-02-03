Galatasaray'dan bir açıklama daha geldi. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı hakem yönetimi ve VAR kayıtları üzerinden açıklama yapan sarı-kırmızılı ekip, bu sefer "Adaleti birlikte getireceğiz" başlıklı bir metin yayınladı. İşte yayınlanan metin... | Galatasaray haberleri

Galatasaray'dan bir açıklama daha geldi. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı hakem yönetimi ve VAR kayıtları üzerinden açıklama yapan sarı-kırmızılı ekip, bu sefer "Adaleti birlikte getireceğiz" başlıklı bir metin yayınladı.

İŞTE YAYINLANAN METİN:

BEŞİKTAŞ YANIT VERDİ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin." ifadeleri kullanıldı.