TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız Hollanda yolcusu! Yeni takımını açıkladılar

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer hareketli saatler yaşıyor. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen isme sürpriz bir talip çıktı. O yıldızın Hollanda yolcusu olduğu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2023- 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023- 10:53