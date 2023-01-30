Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldız Hollanda yolcusu! Yeni takımını açıkladılar
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer hareketli saatler yaşıyor. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen isme sürpriz bir talip çıktı. O yıldızın Hollanda yolcusu olduğu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.