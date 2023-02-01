Galatasaray'dan transferde Musa Barrow hamlesi! Kulübünün istediği rakam belli oldu

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılılar, hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Galatasaray, Bologna forması giyen Musa Barrow'u gündemine alırken, İtalyan ekibinin Gambiyalı futbolcu için istediği rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)