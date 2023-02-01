Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'dan transferde Musa Barrow hamlesi! Kulübünün istediği rakam belli oldu
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sarı-kırmızılılar, hücum hattına takviye yapmak için harekete geçti. Galatasaray, Bologna forması giyen Musa Barrow'u gündemine alırken, İtalyan ekibinin Gambiyalı futbolcu için istediği rakam ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.