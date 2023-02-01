Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Galatasaray'da olay Lucas Torreira iddiası! Avrupa devi...
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, yıldız oyuncu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir iddia geldi. Avrupa devinin, Uruguaylı futbolcuyu gündemine aldığı ancak transfer döneminin sona ermesi sebebiyle imzaların atılmadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.