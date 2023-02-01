Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk zorlu mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Maç öncesi de söylediğim gibi. Ümraniyespor ligin iyi takımlarından biri. Son sırada ama şansız durumlar yaşıyorlar.

Kalemize gelen her pozisyon net gol şansı oldu. Rakibin geçiş oyununu bekliyorduk. Anlık hatalar yaptık. Rakibimize ne pozisyonlar verdik.

Oyuna baktığımda hücum olarak inanılmaz rakamlar var ama savunmada hatalar yaptık. Bunlardan ders alacağız. Kendi seyircimiz önünde ofansif oyunumuzu gösteriyoruz ama savunmayı da güçlendirmemiz lazım.

Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda devam etmemiz için maçları kazanmamız gerekiyor. Rekordan çok şampiyonluğa odaklandık ama kazandıkça da rekor kırılıyor. Camia ile ilerliyoruz. Rekorları camiamızla birlikte kırıyoruz.

TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA KONUŞTU

İçeride performansı çok iyi. Kaliteli bir teknik heyeti var. Yenilenip bire sonraki maça hazırlanacağız. Hafta içi maç olmasaydı daha iyi dinlenebilirdi iki takım da. Kendi sahamızda oynuyoruz. Trabzonspor'u yenmemiz için bugünden daha iyi olmamız gerekiyor.