Galibiyet 3'lüsü Torreira'dan!
Torreira: Geriye düştüğümüzde...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (1 Şubat Çarşamba)
Anlık Döviz ve Altın Kuru canlı takibi!
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galibiyet 3'lüsü Torreira'dan! Galibiyet 3'lüsü Torreira'dan! 23:22
Torreira: Geriye düştüğümüzde... Torreira: Geriye düştüğümüzde... 22:38
Abdullah Avcı: Bizim için iki hedef var! Abdullah Avcı: Bizim için iki hedef var! 22:26
Icardi: Son gollerimde çaldığı için... Icardi: Son gollerimde çaldığı için... 22:24
Buruk: Trabzonspor'u yenmemiz için... Buruk: Trabzonspor'u yenmemiz için... 22:11
Fırtına evinde kazandı! Fırtına evinde kazandı! 22:03
Daha Eski
Cimbom seriyi sürdürdü! Cimbom seriyi sürdürdü! 22:02
G.Saray penaltı kazandı! İşte o görüntüler G.Saray penaltı kazandı! İşte o görüntüler 21:31
Toroğlu G.Saray'ı bu sözlerle eleştirdi! "5 olması lazım" Toroğlu G.Saray'ı bu sözlerle eleştirdi! "5 olması lazım" 21:05
Galatasaray'dan penaltı itirazı Galatasaray'dan penaltı itirazı 20:43
Bardakcı golden sonra Juan Mata’ya koştu! Bardakcı golden sonra Juan Mata’ya koştu! 20:40
Trabzon'da gol ofsayta takıldı! Trabzon'da gol ofsayta takıldı! 20:11
SON DAKİKA