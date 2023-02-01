Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı, 60'ıncı dakikada penaltı ve 83'üncü dakikada Icardi atarken, Ümraniyespor'un golleri 11'inci dakikada Umut Nayir ve 39'uncu dakikada Oğuz Gürbulak'tan geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray 51 puanla liderliğini sürdürürken, Ümraniyespor ise 14 puanla ligde son sırada kaldı.



7'nci dakikada Ümraniyespor etkili geldi. Onur Ayık sol kanattan hızla topla hareketlendi. Ceza sahası sol çaprazından içeri giren bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



8'inci dakikada Galatasaray'da Rashica'nın ceza sahasına doğru ortasında top savunmadan sekti. Topu ceza sahası içerisi sağ çaprazında önünde bulan Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.



11'inci dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sağ kanattan çalımlarla hareketlenen Geraldo, ceza sahası içerisinde boşta olan Umut Nayir'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



16'ncı dakikada Ümraniyespor etkili geldi. Sağ kanatta hızla gelen Geraldo, ceza sahası içerisinde müsait olan Umut Nayir'i gördü. Umut Nayir'in üzerinden atladığı topa Avounou bekletmeden vurdu fakat meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.



18'inci dakikada Galatasaray'da ceza sahası içerisinde Kerem Aktürkoğlu ile paslaşan Oliveira'nın sert şutunda meşin yuvarlak Orkun Özdemir'de kaldı.



32'nci dakikada Galatasaray mücadelede beraberlik golünü attı. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Icardi'nin çevirdiği topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



39'uncu Ümraniyespor mücadelede tekrar öne geçti. Sol kanatta Onur Ayık ile paslaşan Avounou ceza sahası içerisinde boşta olan Oğuz Gürbulak'ı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



45+3'üncü dakikada Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



56'ncı dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün ortasında savunmadan seken top ceza sahası dışında Boey'in önüne düştü. Bu oyuncunun kontrolü sonrası sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.



59'uncu dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mertens'in ceza sahası dışında topu kontrol ettikten hemen sonra ceza sahası içerisinde müsait olan Yunus Akgün'e pasını aktardı. Bu oyuncunun kontrolü sonrası seken top Popov'un eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.



60'ıncı dakikada Galatasaray karşılaşmada beraberliği sağladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



77'nci dakikada Ümraniyespor'da Avounou kırmızı kart gördü. Orta sahada Torreira'nın formasından çeken Avounou ikinci sarı karttan, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



83'üncü dakikada Galatasaray mücadelede öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından Abdülkerim Bardakcı'nın ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.



Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor galibiyeti sonrası bir rekora daha imza attı. Süper Lig'de Ümraniyespor maçı ile birlikte oynadığı son 14 resmi maçını da kazanan Galatasaray, 1959 yılından bu yana üst üste 14 resmi maç kazanan ilk takım olma unvanını elde etti.

MAÇTAN NOTLAR:

STAT: Nef



HAKEMLER: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Aleks Taşçıoğlu



GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 46 Yunus Akgün), Oliveira (Dk. 76 Mata), Torreira, Rashica (Dk. 46 Dubois), Mertens (Dk. 79 Gomis), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Barış Alper Yılmaz), Icardi



ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Popov (Dk. 89 Kayode), Sackey, Epureanu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Mrsic), Kartal Yılmaz (Dk. 89 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Avounou, Onur Ayık (Dk. 66 Sekidika), Geraldo (Dk. 82 Gheorghe), Umut Nayir



GOLLER: Dk. 32 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 60 (P) ve Dk. 83 Icardi (Galatasaray), Dk. 11 Umut Nayir, Dk. 39 Oğuz Gürbulak (Ümraniyespor)



SARI KART: Umut Nayir (Ümraniyespor)



KIRMIZI KART: Dk. 77 Avounou (Ümraniyespor)