GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sassuolo'dan G.Saray'a Mert Müldür mesajı!

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 21. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte ipi göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen milli oyuncu Mert Müldür için harekete geçmişti. Transferle ilgili İtalyan ekibinin sportif direktörü konuştu ve cevabını iletti. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2023- 06:40