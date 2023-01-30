Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isimse Mert Müldür...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sassuolo'dan G.Saray'a Mert Müldür mesajı!
Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 21. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte ipi göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen milli oyuncu Mert Müldür için harekete geçmişti. Transferle ilgili İtalyan ekibinin sportif direktörü konuştu ve cevabını iletti. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların, Sassuolo'ya kiralama teklifinde bulunduğu ve Kaan gibi satın alma opsiyonunu da istediği belirtildi.
Bu transferle ilgili Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi açıklamada bulunurken, "Galatasaray, Mert Müldür için daha istekli olursa, teklifi düşünebiliriz" dedi.