Lucas Moura'dan Galatasaray'a transfer yanıtı!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, hücum hattına transfer için Tottenham forması giyen Lucas Moura ile ilgilendiği iddia edilmişti. İtalyan basını konuyla ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. Buna göre Brezilyalı yıldız, Galatasaray'dan gelen teklif için kararını verdi. İşte ayrıntılar...(aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)