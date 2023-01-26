Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Lucas Moura'dan Galatasaray'a transfer yanıtı!
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, hücum hattına transfer için Tottenham forması giyen Lucas Moura ile ilgilendiği iddia edilmişti. İtalyan basını konuyla ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu. Buna göre Brezilyalı yıldız, Galatasaray'dan gelen teklif için kararını verdi. İşte ayrıntılar...(aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-kırmızılılarda henüz devre arasında resmi bir imza atılmadı.
Cimbom, öncelikli olarak sol bek kadrosuna katmak istiyor.