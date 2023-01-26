Galatasaray Süper Lig'de galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi gemileri yaktı! Transfer için devreye girdi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla alkış toplayan Arjantinli futbolcu, sezon sonunda takımda kalmak için gemileri yaktı. Başarılı forvetin bonservis konusunda PSG'ye baskı yapacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk hedefleyen Cimbom Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadrodaki isimlerin geleceği.