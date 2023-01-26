Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda güçlü bir varlık gösteren Galatasaray'da hem başkan Dursun Özbek ve kurmayları hem de teknik heyet mutlu sona ulaşmak istiyor.
Galatasaray'da sol bek transferinde sürpriz gelişme! Yeni rota...
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda sol bek bölgesini güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Uğur Çiftçi transferine son noktayı koyamayan Cimbom, gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın transfer tahtası 26 Ocak Çarşamba itibarıyla açılırken, FIFA'nın onay kağıdı da kısa bir süre önce kulübe ulaştı.
GÜNDEMDE SOL BEK VAR
Alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isteyen ve transfer tahtası açılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sol bek mevkisi için önceliği yerli bir oyuncuya vermişti.