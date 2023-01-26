Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, 21. haftayı Giresunspor deplasmanında geçirecek.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Antalya'dan Aslan'a 2. Haji Wright vetosu!
Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Seferovic'ten beklenen katkıyı alamayan sarı-kırmızılı ekip Antalyaspor'dan Haji Wright'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Ancak Akdeniz ekibi, Cimbom'un ses getiren ikinci teklifini de reddetti. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip Karadeniz'de 3 puanı çıkartarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını tutmak istiyor.
Sezon sonundan şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, ligde oynanan son 9 karşılaşmada 9 galibiyet aldı.