GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Antalya'dan Aslan'a 2. Haji Wright vetosu!

Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Seferovic'ten beklenen katkıyı alamayan sarı-kırmızılı ekip Antalyaspor'dan Haji Wright'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Ancak Akdeniz ekibi, Cimbom'un ses getiren ikinci teklifini de reddetti. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 06:40