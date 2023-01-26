Seferovic'in yerine santrfor arayan Galatasaray, Dnipro'nun golcüsü Artem Dovbyk'te ısrarcı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Aslan Ukraynalı yıldızdan vazgeçmiyor!
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan 20 haftasını lider olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılarda santrfor konusunda ise arayış devam ediyor. Yönetim bu noktada bir süredir gündemde olan yıldız isim için yeniden temaslara başladı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı için Dnipro'nun kapısını çalacak.
Fotomaç'ın haberine göre Cimbom 25 yaşındaki Dovbyk'i ara transferde kadrosuna katmak istiyor.