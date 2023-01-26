GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Aslan Ukraynalı yıldızdan vazgeçmiyor!

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan 20 haftasını lider olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılarda santrfor konusunda ise arayış devam ediyor. Yönetim bu noktada bir süredir gündemde olan yıldız isim için yeniden temaslara başladı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 06:40