Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Öte yandan antrenman öncesinde Berkan Kutlu ve takımdaki iki fizyoterapistin doğum günleri kesilen pasta ile kutlandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 12:50