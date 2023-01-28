Beşiktaş ve Galatasaray'ın Alexis Tibidi yarışı! Transfer...

Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş ve Galatasaray'da, ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İki ezeli kulübün transferde karşıya karşıya geldiği öğrenildi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Alexis Tibidi için yarışa girdikleri belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2023- 12:17