GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da stoper harekatı başladı! Listede 3 isim var

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da transfer hareketliliği de bir yandan devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, stoper rotasyonunu arttırmanın peşinde. Yönetim devre arasında bu bölgeye bir takviye yapmayı planlıyor. Aslan'ın gündeminde ise 3 futbolcu var. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2023- 12:16