Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da stoper harekatı başladı! Listede 3 isim var
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da transfer hareketliliği de bir yandan devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, stoper rotasyonunu arttırmanın peşinde. Yönetim devre arasında bu bölgeye bir takviye yapmayı planlıyor. Aslan'ın gündeminde ise 3 futbolcu var. İşte detaylar...
Ligin 20. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar Akdeniz ekibini 2-1'le geçerek liderliğini perçinledi.