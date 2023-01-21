Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı kırmızılılarda golcü oyuncu Mauro Icardi açıklamalarda bulundu İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Mauro Icardi, Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarı zordu. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı daha iyiydik. Golümü attım, kazandık. Benim bir forvet olarak golümü atmam gerekiyor. Önemli bir galibiyet aldık."

"Maç maç bakacağız. Böyle en iyi şekilde çalışırsak, sezon sonunda istediğimiz sonuca kucak açacağız."

"Gurur duyuyorum. Sadece kendimle değil, taraftarımızla da gurur duyuyorum çünkü stadyumumuzda rakiplerimizi zor duruma düşürüyorlar. Aramızda bir aşk var onlarla"