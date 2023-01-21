Galatasaray'da o isim Giresun'da yok! Sarı kart ile...
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı, gördüğü sarı kart ile gelecek hafta Giresunspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 21:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 21:49
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Antalyaspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, cezalı duruma düştü.
Bardakcı, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da takımdaki yerini alamayacak.