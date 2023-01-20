GALATASARAY HABERLERİ - Arjantin'de gündem Mauro Icardi! Wanda Nara sonrası...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, sarı kırmızılı takımın son dönemdeki yükselişinde büyük pay sahibi. Başarılı golcünün bu performansı ülkesinde de gündem oldu. Arjantin'de Icardi'nin bu yükselişinin Wanda Nara'dan ayrılması olarak değerlendirildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2023- 12:37