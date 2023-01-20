Galatasaray'da o ismin transferini Okan Buruk veto etti!

Galatasaray'da o ismin transferini Okan Buruk veto etti!

Galatasaray'da yerli savunma oyuncu arayışı kapsamında gündeme gelen ismi Okan Buruk veto etti. Sarı-kırmızılılarda Emin Bayram ve Metehan'ı kullanamak isteyen hoca böylelikle bu transferi rafa kaldırdı. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2023- 09:45