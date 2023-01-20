O ismin transferini Okan Buruk veto etti!
"Maçın mutlak favorisi..."
Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu?
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