Galatasaray'da transferde hareketllik sürüyor.
Galatasaray'da o ismin transferini Okan Buruk veto etti!
Galatasaray'da yerli savunma oyuncu arayışı kapsamında gündeme gelen ismi Okan Buruk veto etti. Sarı-kırmızılılarda Emin Bayram ve Metehan'ı kullanamak isteyen hoca böylelikle bu transferi rafa kaldırdı. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ...
Galatasaray'da transferde hareketllik sürüyor.
Sarı-kırmızılılar öncelikle yerli futbolcu arayışında.
Yönetimin bir süredir İstanbulspor'da forma giyen Mehmet Yeşil ile ilgilendiği iddia edilmişti.