TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan opsiyon pazarlığı! Chelsea inat etti

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde Chelsea'de forma giyen genç yıldız için harekete geçmişti. Transfer için İngiliz deviyle yoğun mesaide olan Cimbom, Chelsea'yi o maddede ikna etmeye çalışıyor. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2023- 06:40