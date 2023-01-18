Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan opsiyon pazarlığı! Chelsea inat etti
Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde Chelsea'de forma giyen genç yıldız için harekete geçmişti. Transfer için İngiliz deviyle yoğun mesaide olan Cimbom, Chelsea'yi o maddede ikna etmeye çalışıyor. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılarda ara transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanacak.
Cimbom, İsviçreli golcüsü Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlıyor.