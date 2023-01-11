Galatasaray, geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazası sonrası yaşamını yitiren eski futbolcusu Ahmet Çalık'ın ölümünün 1. yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Ahmet Çalık, 2017-2020 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.