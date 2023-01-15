GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'yla yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar yolların ayrılacağı oyuncular da merak edilirken, Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri de her geçen gün artıyor. Cimbom, milli oyuncunun ayrılma ihtimalini düşünerek B planını belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 09:47