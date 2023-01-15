Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'yla yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim...
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar yolların ayrılacağı oyuncular da merak edilirken, Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri de her geçen gün artıyor. Cimbom, milli oyuncunun ayrılma ihtimalini düşünerek B planını belirledi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan milli futbolcuda istenen teklif gelmeyince transfer rafa kalkmıştı.
Ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri Sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya başladı.