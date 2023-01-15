Abdülkerim Bardakçı transferinden çok memnun olan Galatasaray, Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Abdülkerim Bardakcı'ya rekabet geliyor! Milli futbolcu...
Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Özellikle yerli konusunda alternatif arayan yönetim Abdülkerim Bardakcı'nın gösterdiği olağanüstü performansın ardından yine savunmaya takviye planlıyor. Sarı-kırmızılılar buna göre gündemine dikkat çeken bir ismi aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Abdülkerim Bardakçı transferinden çok memnun olan Galatasaray, Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı.
Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar için girişimlere başladı.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'nın alternatifini yine bir Türk oyuncu ile oluşturmuş olacak.