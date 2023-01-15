ABDÜLKERİM BARDAKÇI'NIN ALTERNATİFİ CENK ÖZKAÇAR

Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan ve halihazırda lig lideri olan Galatasaray, yeni transferler ile daha da güçlenmek ve Okan Buruk'a geniş bir kadro sunmak istiyor.

