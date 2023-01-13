Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hataspor kozlarını paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, orta sahada Dries Mertens'in yokluğunda Juan Mata'ya görev verdi. İspanyol futbolcu ligde bu sezon Kayserispor ile deplasmanda oynanan müsabakaya 11'de başlamıştı. Ligde 8 maç sonra 11'de görev verilen 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez 11'de yer aldı.

İspanyol futbolcu, 45+4 ve 45+6. dakikalarda attığı gollerle mücadeleye damgasını vurdu.

Daha önce Fatih Karagümrük filelerini de havalandıran Mata, bu sezon 3 gole ulaştı.