Van Aanholt ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yerine yerli bir sol bek bakıyor.
Galatasaray'da sol bek transferinde sürpriz aday: Yusuf Özdemir!
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri olan Cimbom'da devre arasında kadroyu güçlendirmek için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim ise Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir oldu. İşte transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; sarı kırmızılı ekibin gündemine gelen son isim geçen sezon İnegölspor'da kiralık oynayan bu sezon Alanyaspor'a geri dönen Yusuf Özdemir...
CEO Erden Timur, Yusuf için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile ilk görüşmeyi yaptı.